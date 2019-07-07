«التربية» تحدّد مقار اللجان الامتحانية للإعادة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

عممت وزارة التربية والتعليم على المدارس الثانوية مقار اللجان الامتحانية للإعادة، حيث تم تحديد مدرسة الكويت للإناث ومدرسة حمدان للبنين، على أن تعقد الامتحانات إلكترونياً وتبدأ في 9 الشهر الجاري.

وفي السياق تسلم على مدار يومي الجمعة والسبت طلبة الصف الثاني عشر بطاقات أداء تقييمهم عن العام الدراسي 2018 - 2019، وعبّر طلبة المسارين العام والمتقدم عن سعادتهم فور تسلمهم النتائج، معتبرين أن نجاحهم وتفوقهم راجع إلى إدارات مدارسهم ومعلميهم وذويهم.

ومن جهتها بادرت الإدارات المدرسية بإرسال رسائل نصية إلى أولياء الأمور تفيد بتوزيع الشهادات وذلك خلال يومي الجمعة والسبت، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة النتائج عبر نظامي المنهل لطلبة مدارس دبي والمناطق الشمالية وبرنامج «اسيس» لطلبة أبوظبي والمنطقة الغربية، وبعد تلقيهم اتصالات عدة للاستفسار عن نتائج أبنائهم، ووزعت المدارس خلال اليومين الشهادات من 5 حتى 9 مساء.

نقلة

وأعربت الإدارات المدرسية عن سعادتها لتدني نسب الرسوب مقارنة بالسنوات السابقة، وأفادت بأن نسب النجاح جيدة بصفة عامة، مؤكدة رضا الطلبة عن النتائج متمنية لهم اختيار تخصصات تناسب قدراتهم العقلية وسوق العمل حتى تعود الفائدة عليهم وعلى المجتمع معاً.

وقالت أمينة النيادي مديرة مدرسة ثانوية دبي: إن الفرح عمَّ أسرة المدرسة إدارة والمعلمين والطلاب فور الإعلان عن نتائج الصف الثاني عشر، وكانت الفرحة الكبرى عندما علمنا أن جميع طلابنا، سلموا من حالات الإعادة (الدور الثاني) والرسوب، باستثناء طالب واحد فقط.

وهنّأت النيادي أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بإنجازهم العظيم وتفوّق طلابهم وثمرة عطائهم الذي أينع مع الإعلان عن النتائج وحثتهم على المتابعة في نهجهم وإبراز أفضل ما عندهم من الأساليب العلمية والتربوية والتقنية للارتقاء بطلابنا نحو التميز الذي تنشده قيادتنا الحكيمة.

فيما أعرب موفق القرعان نائب مدير مدرسة العالم الجديد، عن سعادته فور إعلان النتائج، موضحاً أن النتائج جاءت مرضية للطلبة والإدارات المدرسية بشكل عام، وجاءت نسبة الإعادة قليلة حيث سيدخل 13 طالباً امتحانات الإعادة من 120 طالباً، وتمنى لطلابه التوفيق والنجاح.

آليات التظلم

من جهة أخرى حددت وزاره التربية والتعليم آليات التظلم من نتائج الامتحانات لكافة الصفوف وأوضحت الوزارة أنه بعد اطلاع الطالب على نتيجته نهاية العام الدراسي 2018 - 2019 له الحق بالتقدم بطلب لإدارة المدرسة لإعادة النظر في نتيجته محدداً الأسباب.

وتستقبل إدارة المدرسة تظلمات الطلبة خلال يومين من إعلان النتائج وتقبل تظلمات الطلبة في الصفوف من الأول وحتى الحادي عشر لجميع المسارات وتقبل تظلمات التعليم العام للثاني عشر في مقار محددة وفق المراكز المحددة في كل إمارة وتوثق إجراءات التظلم ويتم الفصل فيها ويخطر المتظلم بالإجراء خلال يومين.

وحدّدت الوزارة 8 مراكز لاستقبال طلبات التظلمات لطلبة الثاني عشر للمدارس الحكومية في دبي؛ حيث حددت مدرسة حمدان بن راشد، أما في الشارقة والوسطى فقد حددت مدرسة معاذ بن جبل، وفي عجمان حددت مدرسة الجرف وفي أم القيوين مدرسة أم الشهداء وفي الفجيرة مدرسة أم المؤمنين وفي مناطق (مزيرع وحتا ووادي اصفني وشوكه وكدره والمنيعي) حددت مدرسة المنيعي وفي المنطقة الشرقية في الشارقة حددت مدرسة أم عمارة وفي رأس الخيمة حددت مدرسة الصباحية، فيما تقبل تظلمات طلبة المدارس الخاصة في مدارسهم.

أما في ما يتعلق بآلية التظلم في مدارس قطاع العمليات المدرسية الثاني في أبوظبي فتستقبل إدارة المدرسة التظلمات خلال يومين من إعلان نتائج الطلبة وتقبل تظلمات الطلبة من الصفوف من الأول إلى الثاني عشر لجميع المسارات في المدرسة، وفي حال وجود استفسارات أخرى يوجه الطلبة في أبوظبي إلى مدرسة خليفة بن زايد وفي العين يتوجه إلى مبنى مركز تقدير ورصد الدرجات وفي الظفرة يوجه إلى مدرسة الفلاح.