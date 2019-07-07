62 فرصة للتدريب الصيفي للطلبة المواطنين و137 شاغراً في دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الطلبة المواطنين الباحثين عن فرص التدريب الصيفي والميداني، إلى حضور اليوم المفتوح لفرص التدريب الصيفي والمخصص لطلبة المدارس والجامعات في إمارة أبوظبي 2019 وذلك في 7 يوليو، والذي يعرض فيه 62 فرصة للتدريب الصيفي، و50 فرصة لطلبة المدارس و12 لطلبة الجامعات، كما أعلنت عبر صفحتها الرسمية على تويتر «توطين» توفير 137 شاغراً في دبي.

ونشرت الوزارة عبر الصفحة الرسمية المسميات الوظيفية للشواغر المتاحة والمؤهل المطلوب، وذلك للتقديم على الوظائف خلال الأيام المفتوحة التي تنظمها بشكل دوري في كل إمارات الدولة، والتي تسهّل على الباحثين عن الوظائف في مختلف التخصصات. ولفتت الوزارة إلى أهمية البرنامج الوطني للتدريب الميداني والعمل الصيفي «وجهني»، الذي يأتي ضمن مبادرة «توطين 360»، لتوعية الشباب والطلبة المواطنين والمواطنات بأهمية العمل في القطاع الخاص، وإبراز المزايا التي يوفرها، وإرشادهم مهنياً، وتمكينهم، وصولاً إلى توظيفهم في هذا القطاع، ويستهدف التطبيق، إضافة إلى طلبة الجامعات، طلبة الثانوية العامة أيضاً من الصفين الأول والثاني الثانوي للانضمام إلى التدريب الميداني، الذي يستغرق ما بين أسبوع وشهر، وكذلك الوظائف الصيفية التي تستمر ما بين شهر وشهرين.

ودعت الوزارة طلبة المدارس والجامعات إلى اغتنام فرص التدريب التي يتيحها القطاع الخاص باعتبارها بوابة لهم للانطلاق إلى عالم الأعمال وسوق العمل ومتطلبات هذا السوق من مهارات وكفاءات، كما ستسهم تلك الفرص في رفع كفاءة المخرجات التعليمية بما يلائم احتياجات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة بالدولة، وبإمكان الطلبة الاستفادة من فرص التدريب والوظائف الصيفية والتقديم عليها بشكل مباشر من خلال التطبيق وفقاً لعدة خطوات تشمل تحميل التطبيق على الهاتف الذكي وتسجيل البيانات الشخصية، ومن ثم الاطلاع على الفرص المتاحة والتقديم عليها ومتابعة الفرص وإجراء المقابلات.