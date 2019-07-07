جامعة الخليج الطبية بعجمان تحصل على الاعتماد الدولي

المصدر: عجمان - وام

حصلت جامعة الخليج الطبية في عجمان ممثلة في برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بكلية الطب على الاعتراف الدولي طبقاً لمعايير الهيئة الدولية للتعليم الطبي لتصبح أول جامعة محلية تحصل على الاعتراف على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتم تقييم برنامج بكالوريوس الطب والجراحة في الجامعة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم بالدولة بعد أن حصلت المفوضية الأسبوع الماضي على الاعتراف الدولي من قبل الهيئة الدولية للتعليم الطبي.

ويضع هذا الاعتراف كلية الطب في جامعة الخليج الطبية ضمن قائمة الكليات المعترف بها دولياً من قبل الهيئة الدولية للتعليم الطبي ومجلس الدراسات العليا الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية.

وسيتم منح خريجي الجامعة ميزة الاعتراف بمؤهلاتهم ويخولهم لممارسة المهنة خارج الدولة ومواصلة دراساتهم العليا والتدريب التخصصي في أمريكا الشمالية والذي سيقتصر على خريجي الكليات التي نالت هذا الاعتراف بدءاً من العام 2023.