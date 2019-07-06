أولياء أمور يناشدون «التربية» بتطبيق متطوّر لتيسير الحصول على نتائج الثانوية سنوياً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ناشد أولياء أمور طلبة في الثاني عشر وزارة التربية والتعليم بعمل تطبيق متطور يمكنهم من معرفة نتائج أبنائهم بشكل ميسر لتدارك الإشكال السنوي الذي يواجههم في معرفة النتائج من خلال أنظمة الوزارة للكشف عن النتائج. وكانت إدارات مدارس خاصة أرسلت أمس لأولياء أمور رسائل نصية تفيد بأن قيمة رسوم استلام شهادات الثاني عشر مصدقة تبلغ 250 درهماً، ما أثار استياء أولياء الأمور.

وأوضحوا أنهم منذ إعلان الوزارة عن إتاحة نتائج الثاني عشر وإتاحة النتائج عبر نظام (المنهل) للقطاع المدرسي الأول (دبي والمناطق الشمالية)، ونظام (اسيس) للقطاع المدرسي الثاني (أبوظبي والمنطقة الغربية) مساء أول من أمس مستخدمين البريد الإلكتروني الشخصي للطالب والرقم السري الخاص به، وهم في قلق وتوتر وذلك لعدم تمكنهم من دخول الموقع أو عدم فتح النظام علما بأنهم يستخدمون الخطوات المحددة من قبل الوزارة عبر حساباتها الإلكترونية.

كما أفادوا بأن موقع وزارة التربية يعاني سنوياً من ضغط كبير نظراً لإعداد الطلبة وأولياء أمورهم الذين يدخلون إلى النظام ما يواجه خللاً نتيجة حجم الاستخدام، مؤكدين أن هناك طرقاً عدة كانت تتبعها الوزارة سابقا لإعلام أولياء الأمور بنتائج أبنائهم ومنها إرسال رسائل نصية عبر هواتفهم الخاصة أو عن طريق فتح النظام للإدارات المدرسية وإعلان النتائج خلال أيام الأسبوع وتجنب إعلانها في أيام العطلات الأسبوعية.

من جانبها، وضعت وزارة التربية والتعليم خطوات عدة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ليتمكن الطلبة من معرفة نتائجهم وهي طريقة الدخول لموقع الدرجات، عن طريق كتابة الايميل: stum للولد وstuf للبنت

مثال stum12345678@moe.ae

الباسورد : moe بعدها رقم الطالب

مثال moe12345678

https:/‏/‏studentportal.moe.gov.ae

أكدت وزارة التربية والتعليم، فيما يتعلق بعدم تمكن الطلبة من الحصول على نتائجهم، أهمية مراجعة المدرسة للوقوف على النتائج واستلام بطاقات الأداء.