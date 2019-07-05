بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الإمارات وإسبانيا

المصدر: مدريد - وام

اختتم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، والوفد المرافق زيارة رسمية إلى إسبانيا استغرقت 3 أيام التقى خلالها عدداً من المسؤولين الإسبان في قطاع التربية والتعليم والتدريب المهني والجامعات والبحث العلمي والابتكار والعلوم والتكنولوجيا، وذلك بحضور ماجد حسن السويدي، سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية.

تعاون

وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الإسبانية في هذه المجالات.

واجتمع معالي حسين الحمادي مع ماريا إسابيل ثيلا دييجيس وزيرة التعليم والتدريب المهني، وبيدرو فرانسيسكو دوكي دوكي وزير العلوم والابتكار والجامعات في إسبانيا.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون في مجالات التربية والتعليم والتدريب المهني والبحث العلمي والابتكار والعلوم والجامعات والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

كما التقى الحمادي مع إلينا دومينغيز كانياس نائبة رئيس العلاقات الدولية بالمجلس الأعلى للبحوث العلمية بالمملكة الإسبانية وبحثا سبل التعاون وتبادل الخبرات وعقد ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة بين البلدين في مجال البحث العلمي.

والتقى معاليه برافائيل جاريثسي ألاركون رئيس جامعة أوتونوما دي مدريد، التي تعد واحدة من أهم الجامعات الإسبانية.

اجتماع

وبحث الجانبان سبل التعاون ووقعا عدداً من اتفاقيات التعاون وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مختلف المجالات إلى جانب بحث إنشاء درجات علمية مشتركة بين جامعة أوتونوما والجامعات الإماراتية.

كما اجتمع معاليه خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الإسبانية مدريد مع كارمن نوجويرو غاليليا الأمينة العامة للمعهد الثقافي، ثيرفانتس التابع لوزارة الخارجية الإسبانية، ورافائيل سوريانو أورتيز مدير العلاقات العامة بالمعهد.

وتعرّف معاليه من المسؤولين على الأنشطة والأعمال المختلفة التي يقوم بها معهد ثيرفانتس ودوره الرائد في دعم ونشر اللغة والثقافة الإسبانية وثقافة دول أمريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية على مستوى العالم

وفي ختام الزيارة التقى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي في مقر سفارة الدولة في مدريد مجموعة من الطلبة الإماراتيين الدارسين في عدد من الجامعات الإسبانية بحضور ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية، وعلي المرزوقي المستشار بسفارة الدولة، والعقيد ركن طيار يوسف سند عبدالله النقبي الملحق العسكري للدولة.

اشادة

أشاد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي بالدور الذي يلعبه معهد ثيرفانتس في تعزيز ونشر اللغة والثقافة الإسبانية. كما التقى معاليه بيدرو مارتينيز أبيال مدير البيت العربي التابع لوزارة الخارجية الإسبانية والمنوط بتعميق التواصل وتعزيز التفاهم والحوار بين إسبانيا والدول العربية في كافة المجالات من خلال الأنشطة العلمية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.