18 ألف طالب وطالبة يجمعون 3.5 أطنان من العبوات البلاستيكية

المصدر: دبي - البيان

نظمت بلدية دبي حفل تكريم المؤسسات التعليمية والتربوية الفائزة والمشاركة بمسابقة جمع العبوات البلاستيكية بنسختها الثانية، وشارك في المسابقة 18642 طالباً وطالبة ينتمون إلى 57 مؤسسة تعليمية، واستطاعوا أن يجمعوا 3524 كيلوغراماً من العبوات البلاستيكية، وفاز بالمركز الأول مدرسة الأحمدية النموذجية والتي استطاع طلبتها جمع 575 كيلوغراماً من العبوات البلاستيكية.

وأكد المهندس عبدالمجيد سيفائي مدير إدارة النفايات في بلدية دبي: «أن مسابقة جمع العبوات البلاستيكية بنسختها الثانية كانت بمثابة ورشة توعوية مستمرة لتحفيز وتشجيع الطلبة على أهمية جمع وفصل النفايات وتحقيق الاستفادة القصوى منها بالتنسيق مع المعلمين والمعلمات في هذه المؤسسات، حيث تخلل المسابقة برامج ومحاضرات توعوية في المدارس .