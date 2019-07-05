طالبات من جامعة زايد يحصدن جائزة دولية

المصدر: أبوظبي - البيان

حصل مشروع بحثي أنجزته الطالبة علياء الرميثي وفريق من زميلاتها في السنة النهائية بكلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد على الجائزة الأولى في المؤتمر الطلابي الدولي حول البيئة والاستدامة لعام 2019 والذي عقد مؤخراً في جامعة تونجي بمدينة شنغهاي في الصين، وذلك من بين 400 مشاركة مختلفة فيه.

ويحمل المشروع عنوان «استخدام الطائرات المُسَيَّرة «بدون طيار» كتقنية خضراء للتلقيح الذكي لنخيل التمور: دراسة حالة مطبقة في الإمارات».

ويهدف المشروع إلى تمكين الطلبة من تصميم وتطوير واختبار نموذج صناعي واسع النطاق لطائرة مُسَيَّرة من شأنه أن يساعد في تلقيح أشجار النخيل، كما يهدف إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة وكذلك المخاطر الصحية الجسدية والبيولوجية المحتملة على العمال، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة إنتاجية التمور في الدولة.

وقالت الطالبة علياء الرميثي إنها وزميلاتها قمن بإعادة تجهيز وتشغيل 3 طائرات مُسَيَّرة «بدون طيار» مختلفة في أثناء مرحلة اختبار التجربة.

وكانت الأهداف العلمية الرئيسية للمشروع هي استخدام الطائرة المُسَيَّرة «بدون طيار» في العثور على شجرة النخيل المناسبة الجاهزة للتلقيح وتحديد مكانها في خريطة تحديد المواقع باستخدام كاميرا الطائرة، ثم استخدام الصورة لإجراء مزيد من الدراسات البحثية؛ حيث تم التقاط الصور بواسطة طائرة مُسَيَّرة لتوفير الوقت للعمل في المزرعة فيما يتعلق باتخاذ القرارات أثناء التلقيح بالإضافة إلى تحديد الموقع. وأوضحت كذلك أنه من أجل تحقيق زيادة فعالية عملية التلقيح بشكل عام، أصبحت تقنية الطائرات المُسَيَّرة «بدون طيار» راسخة للزراعة.