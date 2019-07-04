«التربية» تنهي خدمات 248 من الهيئات الإدارية والتدريسية

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

أنهت وزارة التربية والتعليم خدمات نحو 248 من الهيئات الإدارية والتدريسية من مواطنين ومقيمين من عدة مجالس تعليمية ومنهم من يداوم في ديوان الوزارة.

واعتمدت الوزارة قائمة بأسمائهم في تعميم رسمي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبينهم 18 مديراً ومديرة لمدارس حكومية، و6 نائب مدير أكاديمي و17 مرشداً أكاديمياً مهنياً، و8 رؤساء وحدة شؤون أكاديمية وطالبية وخدمات مدرسية، و6 تنفيذي أمن وسلامة، و3 أخصائيي ورش رياض أطفال، و3 أخصائيي مختبر مدرسي، و12 أخصائي مصادر تعلم و7 سكرتارية و157 معلماً من مختلف التخصصات و 2 مستخدمين.

وقالت الوزارة في توضيح عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تعقيباً على القرار الوزاري المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نهاية خدمة بعض الكوادر التدريسية والإدارية بالميدان التربوي، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن هؤلاء جميعاً تقدموا سابقاً بطلب الاستقالة، سواء من المواطنين أو الوافدين وتمت الموافقة عليه على أن يسري العمل به بعد نهاية العام الدراسي حفاظاً على سير الدراسة ومصلحة الطلبة، وتم اتخاذ إجراءات إنهاء خدماتهم نزولاً عند رغبتهم، وليس كما يشاع بأنه تم إنهاء خدماتهم بإجراء أحادي الجانب من قبل الوزارة، علما بأن العدد المشمول بالقرار أقل من المعدل العام للسنوات السابقة».

وأوضحت الوزارة أن عمليات تعيينات الكوادر التدريسية مستمرة طوال العام، حيث تعمل حالياً على تعيين ما يقارب من 2500 معلم وإداري من مختلف التخصصات على أن يباشروا عملهم اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل 2019-2020، وكانت قد أنهت إجراءات تعيين 1494 منهم خلال الفترة الماضية.