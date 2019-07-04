تجربة تعليمية متميزة لطلبة الإمارات المتفوقين عبر «علماء المستقبل»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت جمعية البيت متوحّد بالتعاون مع «إيرباص» توفير تجربة تعليمية متميزة في مجالات التكنولوجيا والابتكار لـ 15 من طلبة الإمارات المتفوقين ضمن مبادرة «علماء المستقبل» في نسختها الثالثة. وتمنح نسخة هذا العام الطلاب فرصة اكتشاف المواقع العلمية والصناعية المتنوعة لصناعة الفضاء والطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مجموعة من جلسات التدريب المباشرة وورش العمل المتخصصة على أيدي أبرز المختصين في هذا المجال حول العالم.

وفي أعقاب النجاح الكبير الذي لقيته المبادرة في إصداراتها السابقة التي تم استضافتها في مصانع شركة إيرباص في فرنسا وألمانيا.. وقع الاختيار على عدد من المواقع و المصانع الرائدة لاستضافة الجزء الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة من برنامج المبادرة. وتبدأ الجولة التعليمية بدروس في تكنولوجيا الفضاء يقدمها المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء ثم تتواصل الجلسات العملية والنظرية في كل من مركز محمد بن راشد للفضاء وستراتا للتصنيع ومركز الابتكار بدعم من جوجل ووكالة الإمارات العربية المتحدة للفضاء.