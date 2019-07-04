مخيم صيفي للذكاء الاصطناعي في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت حكومة عجمان الرقمية عن إطلاق «مخيم عجمان الصيفي للذكاء الاصطناعي» في السابع من يوليو القادم، وهو أول مخيم من نوعه في إمارة عجمان، يهدف إلى تعليم وتدريب الأطفال من عمر 7 إلى 13 سنة على تبني التقنيات والعلوم الحديثة من روبوتات وذكاء اصطناعي.

وقالت عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية إن المخيم يثري مبادرات البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي الهادفة إلى دعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في هذا المجال، بما يعزز جهود نقل المعرفة وبناء جيل قادر على تبني التكنولوجيا المتقدمة بهدف تطوير حلول لمختلف التحديات المستقبلية.

وذكرت أن المشروع يعد من أهم أولويات الحكومة الرقمية التي تُعنى بتأهيل وتطوير الموارد البشرية في مجال التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز سمعة ومكانة إمارة عجمان على المستوى الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، والدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتحفيز وإلهام المجتمع المحلي.

من جانبها أشارت بدور الشامسي مدير المشروع إلى أن مخيم عجمان الصيفي للذكاء الاصطناعي سيقام في مختبر عجمان الحي بالتعاون مع شركة «أجيال تالنت للاستشارات الإدارية»، وهي أحد أبرز شركاء التميز في تعزيز رأس المال البشري، وكشفت الشامسي أن البرنامج سينطلق في 7 من يوليو المقبل فيما يستمر حتى 29 من سبتمبر المقبل، يحتوي عدداً من المساقات.