" التربية"تتيح الحصول على الشهادة المعادلة للتعليم العالي الكترونيا

المصدر: وام

استحدثت وزارة التربية والتعليم خدمة تمكن المتعاملين من الحصول على الشهادة المعادلة الكترونياً، لخدمة معادلة الشهادات التعليم العالي من خارج الدولة، وذلك حرصاً من الوزارة على الارتقاء بالخدمات التي تقدّمها لمتعامليها .

و توفر الخدمة المطورة استلام المعادلة بسرعة و إتقان عبر البريد الالكتروني.. حيث استعاضت الوزارة عن طباعة المعادلة ورقياً ابتداءً من تاريخ 16-6-2019. وسيتمكن المتعامل من استكمال الخدمة الكترونياً من بداية التقديم و حتى استلام المعادلة.

وستسهم الخطوة في التحقق من صحة المعادلة عبر النظام الإلكتروني اذ يمكن للجهات المعنية و الافراد زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، و استخدام خدمة التحقق من المعادلة ضمن باقة خدمات الوزارة الالكترونية.