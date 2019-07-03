وزارة التربية تعتمد الزي المدرسي للعام الدراسي المقبل

المصدر: البيان الالكتروني

اعتمدت وزارة التربية الزي المدرسي للعام الدراسي المقبل بتصاميم وألوان جديدة وتوحيده لجميع الطلبة على مستوى الدولة في المدارس الحكومية، وفق مواصفات محددة تنسجم مع الهوية الوطنية.

وحددت الوزارة موعد بدء بيع الزي المدرسي ، وذلك في 18 أغسطس المقبل، من خلال تخصيص 85 منفذا للبيع موزعة على مختلف مدن الدولة.

وروعي في التصاميم الجديدة أن تكون الألوان منحصرة في تدرجات الأزرق والكحلي، وموحدة وجاذبة ومناسبة لكلا الجنسين ولمختلف الأعمار.

كما يتميز الزي الجديد بمواصفات عديدة، مثل كونه مريحاً ويتيح حرية الحركة ويتضمن الزي المدرسي الذي يحمل شعار المدرسة الإماراتية تصاميم موحدة صيفية وشتوية، تشمل المعاطف وملابس الأنشطة الصيفية.

وانهت وزارة التربية استعداداتها لتوفير الكميات المطلوبة من الزي المدرسي الجديد في منافذ البيع المختلفة، حيث تعاقدت مع عدة شركات، داعية في الوقت ذاته أولياء الأمور والطلبة إلى مراجعة تلك المراكز للحصول على الزي المدرسي قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتم توفير جميع المقاسات للطلاب والطالبات بمختلف مراحلهم العمرية، حيث جرى التنسيق مع الشركات الموردة لتغطية وتوفير كافة احتياجات الطلبة.

كما راعت الوزارة عملية تحديد أسعار الزي المدرسي بحيث تكون مراعية للظروف والاعتبارات الاقتصادية للأسر بحيث لا يشكل لديها أي عبء مادي يثقل كاهلها.

وسيتم توفير الزي المدرسي في مراكز ومنافذ بيع عدة منتشرة وتغطي مدن الدولة لتسهيل عملية الحصول علية بأقل جهد ممكن وبإمكان أولياء الأمور والطلبة الحصول على الزي من أي منفذ بيع يشاؤون، ولا يقتصر الأمر على مركز بعينه.