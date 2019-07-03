تكريم 203 مدارس فازت بجائزة «عون»

المصدر: ■ أبوظبي - صبري صقر

كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، 203 مدارس حكومية وخاصة، الفائزة بجائزة عون للخدمة المجتمعية، في حفل شهده مديرو مراكز الهلال الأحمر في مختلف الإمارات.

وأكد راشد المنصوري نائب الأمين لقطاع الشؤون المحلية بالهلال الأحمر، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن الجائزة أثمرت نتائجها الطيبة بغرس قيم إنسانية في نفوس أبناء الإمارات.

وأوضح راشد محمد الكعبي مدير إدارة المتطوعين بالهلال الأحمر، أن الأعمال التطوعية التي يتم تنفيذها عبر فرق الهلال الطلابي في المدارس والجامعات، تهدف إلى توثيق العلاقات الإنسانية بين الأفراد والجماعات.

كما اوضح محمد عبد الله الحاج الزرعوني مدير الهلال الأحمر الإماراتي مركز دبي في تصريحات خاصة لـ «البيان» أن الهلال الأحمر لديه ركائز كثيرة، منها دعم التعليم والأسر الفقيرة، بالإضافة إلى وجود برامج خاصة لدعم ذوي الهمم.