منصور العور: مصممون على تخريج رواد أعمال.. لا طلاب وظائف

المصدر: دبي - البيان

قال الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»: «إن الجامعة تهدف إلى تخريج رواد أعمال قادرين على النجاح ومواكبة المستقبل، وأنها لا تعمل على تقديم خريجين يبحثون عن فرص عمل ووظائف تقليدية»، جاء ذلك خلال اجتماعه الأول مع «مجلس الدارسين» المنتخب حديثاً برئاسة مريم الزرعوني، أحد المنتسبين لبرنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال والموارد البشرية بالجامعة.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهداف المجلس التي تنبثق من التوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرئيس الأعلى للجامعة، حول تعزيز الانسجام والتفاهم وتوطيد قنوات التواصل والتعاون الفعال بين الدارسين والأوساط الأكاديمية ومجتمع الأعمال.

ووجّه العور ببدء تنفيذ خطة العمل التي تصب في خدمة الرؤية الطموحة في تخريج رواد أعمال وليس باحثين عن عمل، استكمالاً لريادة الجامعة في إحداث تغيير جذري وإيجابي عبر إعادة هندسة التعليم العالي لدفع عجلة التمكين محلياً وعربياً وعالمياً.

ولفت الدكتور منصور العور إلى أنّ «مجلس الدارسين» يجسد الالتزام المطلق والمستمر بتمكين الشباب باعتباره إحدى الأولويات الاستراتيجية لـ «جامعة حمدان بن محمد الذكية» التي تضع على عاتقها مسؤولية دفع الجهود الوطنية لخلق نظام تعليمي يكتشف مواهب كل إنسان ويطوّرها، بما يتواءم مع بنود «وثيقة الخمسين».

واختتم العور: «نتطلع بثقة إلى قدرة المجلس الجديد على دفع مساعينا الحثيثة لدعم دارسينا في مختلف المجالات ذات الصلة بالقيادة والبحث والتطوير، واضعين نصب أعيننا الاستثمار الأمثل في الكفاءات الشابة، انسجاماً مع الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل الإمارات اعتماداً على الشباب».