عزة النعيمي تشهد حفل تخريج مدرسة الأكاديمية الأولى

المصدر: عجمان - البيان

شهدت الشيخة عزة بنت راشد النعيمي رئيس مؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، الحفل السنوي الذي نظمته مدرسة الأكاديمية الأولى لتخريج الدفعة الأولى لطلاب الصف الثاني عشر بعجمان، تحت شعار (دفعة التسامح)، بحضور عبد الرحمن النعيمي رئيس مجلس الإدارة، والذي أكد على أهمية السياسة التعليمية التي تنتهجها الدولة، وهنأ الطلاب والطالبات، متمنياً لهم الانتقال إلى خطوة متقدمة من دراستهم والنجاح، كما حضر الحفل، الأستاذ ماجد سالم النعيمي، ومجموعة من الإعلاميين وكبار الشخصيات، شمل الحفل العديد من الفقرات المتنوعة والمميزة والفعاليات التي لاقت إعجاب الحضور. وفي ختام الحفل.. التقطت صور تذكارية مع الطلبة الخريجين والطالبات.