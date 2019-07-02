«الخليج الطبية» تخرّج الدفعة الأولى من برنامج «علماء المستقبل»

المصدر: عجمان - البيان

احتفلت جامعة الخليج الطبية في عجمان بتخريج الدفعة الأولى من طلبة البرنامج المجاني «أبناء الإمارات علماء المستقبل»، والذي يهدف إلى غرس ثقافة البحث العلمي في طلبة المدارس في مرحلة مبكرة من عمرهم، ودعم مسيرتهم العلمية برعاية باحثين وعلماء، وذلك في بيئة بحثية متمثلة بمعهد بحوث الطب الدقيق وأبحاث السرطان التابع لجامعة الخليج الطبية، ليكتسبوا جملة من المهارات والعلم وعملهم باحثين مساعدين في أبحاث السرطان بشكل خاص.

ودعا الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية صاحب فكرة المبادرة «المجانية»، طلبة المدارس الحكومية للانخراط في هذا البرنامج الذي انطلق في العام 2016.