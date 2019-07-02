«أدنوك» تحتفل بحصول 235 خريجاً على الشهادة الثانوية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

احتفلت مدارس أدنوك الشهر الجاري بتخرج دفعة 2019، وذلك في فروعها في ساس النخل والرويس ومدينة زايد، ما يعتبر نقلة كبرى في حياة طلابها، الذي سيتابعون الآن تقدمهم على المستوى الأكاديمي والشخصي.

وبلغ عدد طلاب الصف 12 الحاصلين على الشهادة الثانوية هذا العام 235، من بينهم طلاب فرع مدينة زايد التي تتخرّج منها أول دفعة طلاب على الإطلاق في عام 2019. وكان بين الحضور سلطان الرميثي، اللواء فارس خلف المزروعي، وغنام المزروعي، رئيس مجلس الأمناء ليشاركوا في الاحتفال بهذا الإنجاز الكبير.

وقال غنام المزروعي، رئيس مجلس أمناء مدارس أدنوك: «نكرم اليوم خريجينا ونحن مدركون أنهم مؤهلون بشكل ممتاز لتحقيق أفضل إمكانياتهم، والازدهار كقادة متكاملين للغد. التعليم ركيزة أساسية لمستقبل وطننا، وخصوصاً، القدرات التقنية المتعمقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)». وأضاف المزروعي: «لهذا السبب تشكل مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات جزءاً أساسياً من مناهج مدارس أدنوك الدراسية، كما قمنا بتشكيل توجهنا بناءً على توقعات المستقبل عالمياً، لنكرّس قيمنا المحلية، ونستفيد من قوة شبكتنا، وحين نفعل ذلك، فإننا نجهز جيل الغد بالمهارات التي ستحقق التطور المستمر لوطننا بالتأكيد».