تكريم 350 مدرسة مشاركة ببرنامج «صحتي في غذائي ونشاطي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كرم مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة أبوظبي، المدارس الحكومية والخاصة والحضانات المشاركة في برنامج «صحتي في غذائي ونشاطي»، وذلك تقديراً لجهودها وتكريماً لدورها المحوري في ضمان خلق بيئة دراسية تحفز تبني أنماط الحياة الصحية وتعمل على تنشئة أجيال أكثر صحةً. وشمل التكريم الذي أقيم في مقر وزارة التربية والتعليم 350 مدرسة موزعة على مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

وتفصيلاً، أشارت الدائرة إلى أن المدارس الحكومية تشارك في البرنامج بنسبة 100% والبالغ عددها 257 مدرسة، فيما بلغ عدد المدارس الخاصة المشاركة في البرنامج 45 مدرسة، ولأول مرة تكشف الدائرة عن الإضافة التي شهدها البرنامج مؤخراً بانضمام 48 حضانة.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، مدير دائرة الصحة العامة في مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة أبوظبي: «تعد مكافحة سمنة الأطفال من أبرز أولويات مركز أبوظبي للصحة العامة نظراً إلى كونها من القضايا الصحية الوطنية الملحة التي توليها القيادة الرشيدة اهتماماً بالغاً، حيث يكرس المركز الجهود لضمان تمتع الطلاب بصحة جيدة وضمان وقايتهم من السمنة»