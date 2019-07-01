تجديد عقد نقل 3 آلاف طالب بواسطة 112 حافلة بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كل من مواصلات الإمارات ومدرسة المواكب الخاصة بدبي، عن تجديد تعاقدهما الحالي لمدة 5 سنوات جديدة، ويتم بموجبه نقل طلبة مدرسة المواكب في مقرها الرئيسي في البرشاء وفرعها الواقع في القرهود وفرعها الجديد في الخوانيج، إضافة إلى نقل طلبة المدرسة الدولية للفنون والعلوم بدبي التابعة لمجموعة «أمسي» التعليمية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين سيتم نقلهم من وإلى هذه المدارس نحو 3000 طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في مختلف المراحل الدراسية في هذه المدارس، وذلك بواسطة 112 حافلة مدرسية مع السائقين، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2019 /‏‏2020م.

قام بتوقيع العقد في مقر مدرسة المواكب الخاصة في منطقة البرشاء كل من محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، والدكتور شوقي إبراهيم، الرئيس التنفيذي للإدارة المالية بمجموعة «أمسي» التعليمية، بحضور كل من بدر العطار المدير التنفيذي للنقل والتأجير لمواصلات الإمارات في دبي والشارقة، وطارق الصيداوي رئيس المبيعات بمواصلات الإمارات في دبي والشارقة، وداني جرجوس المدير التنفيذي لإدارة العمليات بالمجموعة.