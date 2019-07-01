جامعة خليفة ضمن أفضل 40 مؤسسة تعليمية ناشئة

المصدر: أبوظبي - وام

انضمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا - الجامعة البحثية التي تركز على النهوض بالتعليم من خلال التدريس والبحث واكتشاف وتطبيق المعرفة - إلى قائمة أفضل 40 مؤسسة تعليمية ناشئة عالمياً في أحدث تصنيفات لمؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة 2019.

وتقدمت جامعة خليفة مع التصنيف الجديد 11 مرتبة مقارنة بالعام الماضي حيث كانت تحتل المركز 49 في قائمة تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة.

وتم الإعلان عن هذا التصنيف خلال قمة التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة التي عقدت بالتعاون مع جامعة ولونغونغ الأسترالية وجامعة ساري البريطانية في حرم جامعة ساري في المملكة المتحدة تحت عنوان «احتضان المخاطر وخلق الفرص».

وشهدت القمة إطلاق تصنيفين لمؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات شمل الأول تصنيف «العصر الذهبي» والذي يضم المؤسسات التعليمية التي تأسست عام 1945 والثاني تصنيف الجامعات الناشئة الذي يضم الجامعات تحت 50 عاماً.