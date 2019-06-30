13.7 ألف طالب مواطن في البرنامج الذكي «وجّهني»

المصدر: دبي- البيان

سجل 13 ألفاً و709 طلاب مواطنين من مرحلتي التعليم الجامعي والثانوية العامة في البرنامج الذكي «وجهني» منذ أن أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين في العام 2018، وذلك للاستفادة من فرص التدريب والعمل الصيفي التي توفرها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأعلنت الوزارة عن توافر ألف و100 مواطن ومواطنة من المسجلين في «وجهني» بفرص التدريب والعمل الصيفي التي توفرها عدد من منشآت وشركات القطاع الخاص، وذلك خلال أشهر الصيف من العام الجاري.

وقالت فاطمة الحوطي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة: إن برنامج «وجهني» يأتي ضمن البرامج الوطنية للتدريب الميداني والصيفي، بهدف توجيه وتأهيل وتمكين الشباب من المواطنين والمواطنات وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص.

وأوضحت أن فرص التدريب والعمل الصيفي المتاحة ستمكن المواطنين المشاركين من خوض تجربة العمل المباشرة إلى جانب التعرف على المتطلبات الوظيفية في الشركات العاملة بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وذلك بناء على تخصصاتهم الدراسية وميولهم المهنية.

وأضافت الحوطي، أن الفرص المتاحة لهذا العام ستتم بالتعاون مع الشركاء المعنيين من القطاع المالي والمصرفي وقطاع الطيران وقطاع السياحة والقطاع الصحي وقطاع التجزئة

وأكدت أن الوزارة تستهدف تنفيذ برنامج «وجهني» لربط الطلبة بفرص التدريب الميداني والوظائف الصيفية في القطاع الخاص بشكل مباشر، ودعم مسيرة المؤسسات التعليمية والمرشدين الأكاديميين في تهيئة الطلبة لدخول سوق العمل بكفاءة، فضلاً عن دعم شركات القطاع الخاص من خلال توفير منصة لجذب الطلبة المواطنين للالتحاق بالفرص المتاحة.

وقالت، إن برنامج «وجهني» الذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تمكين الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز مشاركتها في القطاع الخاص، يرتكز على تطبيق ذكي يدير عمليات تسجيل فرص التدريب الميداني والصيفي لدى القطاع الخاص، وآلية البحث وإيجاد فرص التدريب من قبل الطلبة.

وأشارت الحوطي إلى أن تطبيق «وجهني» يشكل حلقة تواصل نوعية بين الطلبة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الخاصة بما يساعد الطلبة في الحصول على فرص التدريب والعمل الصيفي المناسبة والملائمة لكل مواطن ومواطنة.

ووفقاً لآلية عمل تطبيق وجهة الذكي المتوافر في متجري «جوجل» و«أبل ستور» تقوم مؤسسات القطاع الخاص بإضافة فرص التدريب الميداني والصيفي المتاحة لديها، ومن ثم يقوم الطلبة بالتسجيل في هذه الفرص بناء على تخصصاتهم وميولهم المهنية، ويتم متابعة الطلبة من قبل المؤسسات التعليمية لمعرفة عدد الطلبة الملتحقين في التدريب الميداني والصيفي وعدد ساعات التدريب التي تم تحقيقها من قبلهم.

خطوات

وتستطيع منشآت القطاع الخاص المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين والمناطق الحرة الاستفادة من البرنامج لجذب شريحة أكبر من الطلبة للتقديم على الفرص المتاحة من خلال أربع خطوات.