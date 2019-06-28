طلبة الـ 12 يعبرون الكيمياء والأحياء بسلام

المصدر: متابعة - قسم المحليات

عبّر طلبة الـ 12 عن سعادتهم تجاه امتحان مادتي الأحياء والكيمياء لطلبة المسار العام وامتحان الكيمياء لطلبة المسار المتقدم، حيث جاءت الامتحانات تحاكي مستوى الطلبة، وتفاجأ طلبة المسار العام من سهولة أسئلة مادة الأحياء والكيمياء، وأبدى طلبة المسار المتقدم استياءهم من طول الامتحان وحاجته لوقت إضافي، ولكنهم في الوقت ذاته أكدوا سهولة الأسئلة وتنوّعها، ويختتم الطلبة بعد غد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي بمادة العلوم الصحية.



ومن جهته أكد معلم أحياء: «أن الورقة الامتحانية تميزت بوضوح الأسئلة وشموليتها وتدرجها من حيث الصعوبة، كما أن الأسئلة تناسب جميع مستويات الطلبة من حيث الفروق الفردية، وفي الغالب جاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط وضمن محتوى الكتاب، كما أن التوجيه لم يتلقَ أي شكاوى، ولكنه تلقى استفسارات من بعض المدارس على فقرات امتحانية وتم توضيحها والرد عليها».



اتفاق



وفي أبوظبي أدى طلبة الـ 12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري في أبوظبي، أمس، امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث في مادة الكيمياء للمسار المتقدم والأحياء أو الكيمياء للمسار العام.

وتضمن امتحان الكيمياء نحو 41 سؤالاً، وورد في 7 صفحات، بينما تضمن امتحان الأحياء 35 سؤالاً واتفق معظم الطلاب على سهولة أغلب الأسئلة في المادتين.



وقال الطلاب زايد الحمادي ومهتدى عماد ويامن صبري ومحمد وحيد الظاهري من مدرسة أبوظبي الثانوية، إن الأسئلة كانت واضحة تماماً والوقت كان كافياً ويمكن الإجابة عن جميع الأسئلة بدون صعوبات.

وأشاروا إلى أن هناك بعض الأسئلة كانت تحتاج إلى تركيز مثل السؤال الخاص بـ «الحمض الدهني».



وبدوره أكد الطالب حمدان أحمد شعلان الذي يدرس المسار العام من مدرسة أبوظبي الثانوية، أن أسئلة الأحياء جاءت سهلة، مشيراً إلى أن الامتحان كان عبارة عن 35 سؤالاً ويمكن للطالب المتوسط الإجابة عنها، مشيراً إلى أن مادة الأحياء كانت سهلة.



وأكد الطلاب حمدان عبد العزيز المنهال وضياء أمين جودت وعبد الرحمن أحمد وكريم يوسف زعرب من مدرسة أبوظبي الثانوية، أن الأسئلة جاءت سهلة ومناسبة وجميعها من المنهج المقرر.

وعمت أجواء من الراحة النفسية على طلاب وطالبات الثانوية العامة المسار المتقدم بمختلف مدارس الشارقة وعجمان وأم القيوين حول امتحان مادة الكيمياء الذي جاء من 7 صفحات، حيث أجمع الطلبة على وضوح الورقة الامتحانية، وأكدوا أنها جاءت مباشرة ومناسبة ومن داخل المنهاج، وتباينت آراء طلبة المسار العام حول الورقة الامتحانية في مادة الأحياء، فتوقف بعضهم عند بعض الأسئلة فيها مستفسرين لأن بها لبساً .



تصويب



أكدت إدارات مدارس في عجمان، أنه وصلها تعميم من الوزارة يفيد بوقوع خطأ في مادة الكيمياء بالنسبة إلى طلبة المسار المتقدم في الفقرة الرابعة من الجزء الأول، حيث طلب من تلك الإدارات تصويب الخطأ وتعديله إلى «C6H14».