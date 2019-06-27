تعرف على برنامج "تمكين" للطلبة في الصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وزارة التربية والتعليم إن طلبة الصفوف (4-11) الذين لم يجتازوا 3 مواد أو أقل من مواد المجموعة A في نهاية العام الدراسي 2018/2019 سيتم ربطهم ببرنامج ( تمكين ) الذي يوفر للطلبة وسائل للتعلم الذاتي للمهارات والمعارف من خلال دروس تعليمية وفيديوهات مساندة وأسئلة تقييمية.

وسيتاح البرنامج للاستخدام إلكترونيا من منتصف يوليو وحتى نهاية أغسطس 2019، ويتطلب دخول الطلبة على النظام اجتياز 30 ساعة على الأقل قبل مرحلة التقييم الختامي.

وسيخضع الطلبة الملتحقين ببرنامج تمكين لتقييم ختامي (امتحان اعادة) مشابه لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث، وسيطبق في مدارس الطلبة نفسها مع بداية العام الدراسي الجديد، وترفيع الطالب للصف الأعلى يعتمد على نتيجته في هذا الامتحان الختامي.