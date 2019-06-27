«جامعة خليفة» تنجز المراجعة النهائية لتصميم «ماي سات- 2»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إنجاز المراجعة النهائية لتصميم القمر الصناعي المُصّغر «ماي سات-2» الذي يعمل عليه مجموعة من طلبة برنامج ماجستير نظم وتكنولوجيا الفضاء في الجامعة، والمدعوم من قبل كل من شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات».

ويعتبر «ماي سات-2» ثاني قمر صناعي مُصّغر مطور من قبل طلبة جامعة خليفة في مختبر الياه سات للفضاء في أبوظبي، حيث يتيح المشروع للطلبة فرصة توسيع معارفهم وصقل مهاراتهم من خلال العمل في كافة مراحل المهمات الفضائية، بما يشمل تطوير الأقمار الصناعية وتشغيلها وإطلاقها.

ويشارك في مشروع «ماي سات-2» 9 طلبة من برنامج الماجستير في نظم وتكنولوجيا الفضاء، ويتميز القمر الجديد عن نظيره «ماي سات-1» بمجموعة من التقنيات المُطورة، وتهدف مهمته إلى تمكين الطلبة من تصميم واختبار منهج جديد للتحكم بوضعية الأقمار الصناعية المُصغرة في الفضاء، ويُقدّر أن تكون المنهجية المُطورة من قبل الطلبة أكثر توفيراً للطاقة بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 %، مقارنةً بالمنهجيات المستخدمة في مختلف الأقمار الصناعية المُصّغرة، مما يساهم في تعزيز دور الدولة كمساهم في قطاع الفضاء العالمي.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: «يمثل الانتهاء الناجح من مراجعة التصميم إنجازاً جديداً ومهماً في مسيرة تطوير القمر الصناعي المصغر «ماي سات-2» من قبل طلاب أنظمة وتكنولوجيا الفضاء.

وذلك في مختبر الياه سات بدعم من شركائنا، ونعتقد بأن هذا القمر الصناعي، سيضاف إلى سجل الإنجازات في الجامعة والتي تساهم في دعم جهود الدولة بتطوير قطاع فضاء واعد بسواعد إماراتية، الأمر الذي سيساهم بدوره في دعم جهود الطلبة في تطوير خوارزميات موفرة للطاقة قادرة على تحديد اتجاه القمر الصناعي المصغر في الفضاء».

ومن جانبها قالت منى المهيري، الرئيس التنفيذي للأصول البشرية في الياه سات: «يُشكل إنجاز المراجعة النهائية لتصميم «ماي سات-2» محطة مهمة في مسيرة عمل المشروع. ومن خلال العمل مع جامعة خليفة ونورثروب غرومان، تسعى «الياه سات» إلى إتاحة الفرص التطبيقية اللازمة لتطوير مهارات الأجيال الواعدة، للمساهمة في تحقيق أجندة الفضاء الوطنية. إننا نتطلع لإنجاز المراحل التالية من برنامج «ماي سات-2».

وتضمنت لجنة مراجعة التصميم النهائي لقمر «ماي سات-2» مجموعة من الخبراء من الياه سات، وجامعة خليفة، ونورثروب غرومان. وقيّمت اللجنة جاهزية المشروع للبدء في مراحل التجميع والاختبار، بالإضافة إلى التحقق من قدرة البرنامج على تحقيق متطلبات عمل المهمة وفق الجدول الزمني والميزانية المحددة. وسيشرع الفريق الآن في مرحلة تجميع أجزاء ماي سات-2، واختبار أنظمة القمر ومراجعة جاهزية الطيران.