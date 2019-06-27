استراتيجية جديدة للقبول في «التقنية العليا»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا أن الكليات بصدد إطلاق استراتيجية جديدة للقبول، بالإضافة إلى إطلاق الأكاديميات المتخصصة، جاء ذلك خلال ورشة التطوير الاستراتيجي تحت عنوان:

«من التعليم إلى التوظيف» التي عقدتها الكليات، واستهدفت خطة الجيل الرابع التي تمثل رؤية القيادة الحكيمة واستشرافها للمستقبل، لنقلها إلى أرض الواقع من خلال خطط ومبادرات فاعلة يتم فيها استثمار الإنجازات التي تحققت في الكليات خلال الفترة الماضية، وبناء الخطط الجديدة التي ستحقق محاور هذه الخطة، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحويلها إلى خطط عمل فاعلة ومتكاملة بين مختلف القطاعات والإدارات الإدارية والأكاديمية في الكليات، وبشراكة مع قطاع العمل كشريك فاعل بخبراته ومعرفته بالمستجدات التدريبية والمهارية والوظيفية المطلوبة لسوق العمل المستقبلي.

15 شركة

وعقدت الورشة بمشاركة 15 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص، وتضمنت الورشة ضمن فعالياتها 7 ورش مرتبطة بمحاور خطة الجيل الرابع وأهدافها وبطبيعة الإدارات المختلفة في الكليات.

وأشار الدكتور الشامسي إلى أن الكليات تمكنت من توفير فرص تعليم بدرجات علمية متنوعة تلبي سوق العمل، حيث طبقت منذ العام الأكاديمي 2016 /‏‏2017 «المسار الأكاديمي المهني المرن»، والذي مكّن الطلبة من التخرج بشهادات الدبلوم والدبلوم العالي إلى جانب البكالوريوس، واليوم لدينا نحو 2033 طالباً وطالبة من حملة الدبلوم والدبلوم العالي على مستوى مختلف البرامج والتخصصات.

والذين يمثلون مخرجات متميزة ستدعم سوق العمل بالمهارات الفنية والمطلوبة، كما تمكن العديد من الطلبة من الحصول على شهادات احترافية منذ تطبيق مناهج «التعليم الهجين» في مجالات الهندسة وإدارة الأعمال وأنظمة المعلومات والعلوم الصحية.