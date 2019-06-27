صندوق الزكاة يعتمد 2.3 مليون درهم لطلبة المنح الجامعية

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمد صندوق الزكاة صرف منح لـ 15 طالباً وطالبة للدفعة الـ 10 من المنح الموجهة للطلبة الجامعيين، وذلك ضمن مشروع «ربّ زدني علماً» بميزانية قدرها مليونان و357 ألفاً و 125 درهماً، وفقاً لأمين عام صندوق الزكاة ورئيس لجنة صرف الزكاة عبد الله بن عقيدة المهيري.

وقال الأمين العام في اجتماعه مع الطلبة الجامعيين وذويهم بمقرّ الصندوق: «إنّ مشروع «ربّ زدني علماً» يعتبر من المشاريع المتميزة على مستوى الدولة التي أطلقها صندوق الزكاة عام 2010، والتي يكفل من خلالها الصندوق الطالب الجامعي المستحق وفقاً لمنهجية المنح الجامعية منذ بداية دخوله الجامعة وحتى تخرجه منها، وهو أحد المشاريع التي تندرج ضمن مصرف الفقراء والمساكين.

وأشار المهيري في كلمته إلى أنّ قيام صندوق الزكاة بمساعدة الطلبة الجامعيين على إكمال دراستهم الجامعية يأتي ضمن أولويات صندوق الزكاة، وهذه الأولوية تنبع من دعوة ديننا الحنيف إلى العلم وحثّ المسلمين على طلبه، وكانت أول كلمة نزلت على نبينا محمد، عليه الصلاة والسلام، هي كلمة «اقرأ»، وذلك دلالة على مكانة العلم الجليلة». وأكّد المهيري: «أنّ طلبة العلم هم نواة المجتمع وبناة هذا الوطن فعليهم أن يبذلوا جهدهم لرد الجميل».