«جيمس للتعليم» تجمع تبرعات بـ500 ألف درهم لدعم «دبي العطاء»

المصدر: دبي - البيان

نجحت مدرستا الألفية وجيمس جميرا الابتدائية التابعتان لمجموعة جيمس للتعليم في جمع تبرعات تقدر بـ500 ألف درهم لدعم مبادرة دبي العطاء «تبني مدرسة».

ومن المقرر تخصيص هذا المبلغ لإنشاء مدارس مجتمعية جديدة في كل من نيبال وكمبوديا.وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: «سعدنا بالجهود التي بذلها طلاب مدارس «الألفية» و«جيمس جميرا الابتدائية» من خلال مساهمتهم في تمكين أقرانهم في مناطق أخرى من العالم في المضي قدماً في رحلتهم التعليمية، وأغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر والتهاني للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين وإدارة المدرستين على مبادرتهم في جمع التبرعات، ما يجسد قيم التعاطف والرحمة والسخاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي.