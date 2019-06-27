فريق «فاب لاب» يبتكر طابعة ثلاثية الأبعاد كبيرة الحجم

المصدر: دبي - البيان

ابتكر فريق من مختبر «فاب لاب الإمارات» التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، طابعة ثلاثية الأبعاد كبيرة الحجم، تعد الأولى من نوعها داخل الدولة.

وتستطيع الطابعة إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد بحجم يزيد على 800 سنتميتر مكعب، وبدقة تزيد على 0.1 ملليمتر، وسيتم استخدامها لصناعة النماذج الكبيرة الحجم. وتأتي الطابعة بجهاز لوحي يعمل بنظام «ويندوز 10»، حيث يمكن نقل الملفات لها بكل سهولة، وتعمل بنظام مارلين Marlin الشهير الخاص بالطابعات الثلاثية الأبعاد والذي يستخدم في معظم الطابعات الثلاثية الأبعاد حول العالم.

وصُنعت الطابعة في أقل من 3 أشهر بواسطة المهندس دانييل انجراسيا وبمساعدة من المهندس هاشم السقاف وعدد من رواد مختبر فاب لاب الإمارات، وستستخدم النسخة الأولى من الطابعة في تقديم ورشة خارج الدولة.

وتعد الطابعة كبيرة الحجم، أحد مشاريع المبادرة المجتمعية التي أطلقها المختبر هذه السنة، التي تهدف إلى إنشاء مشاريع ابتكارية بالتعاون من أفراد المجتمع المحلي.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «سعداء باستقبال هذا المزيج من مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، والذي يعتبر من الطاقات الكامنة والمهارات الابتكارية في الإمارات، وإن مشروع المركز يواصل تحقيق أهدافه في مجال رعاية المواهب وبناء القدرات وخلق بيئة تعليمية مبتكرة من أجل دعم مجتمع المعرفة والتعليم المستمر».

وأضاف: «يمثل صناعة نموذج طابعة ثلاثية الأبعاد كبيرة الحجم إنجازاً داخل المؤسسة وشهادة على تميز كوادرها وطلابها في مجال الفكر الابتكاري. وأود بهذه المناسبة أن أتوجه بالتحية إلى فريق مختبر فاب لاب الإمارات على هذا الإنجاز وتحقيق إضافة في نشاط المختبر والانتقال به إلى عهد جديد من تدريب الطلاب على تصنيع أكثر الأدوات والآلات التكنولوجية استخداماً في المستقبل».