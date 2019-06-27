«رأس الخيمة للقرآن» تستقبل طلبات التسجيل في دورة الشيخ صقر الصيفية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تستقبل مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه طلبات التسجيل في دورة الشيخ صقر الصيفية الخامسة حتى 7 يوليو المقبل، والتي خصصت لمواطني دولة الإمارات، وتشمل الدورة جميع الفئات من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني عشر للذكور والإناث، وتوزعت المراكز الصيفية على جميع مناطق الإمارة.

وأضافت المؤسسة لأول مرة مركز الساعدي لتحفيظ القرآن الكريم إلى مراكز الدورة الصيفية.

وأوضح أحمد الشحي، مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم، أن الدورة الصيفية الخامسة ستكون زاخرة بالعلم والفائدة والمتعة، حيث تتميز برامج الدورة الصيفية بالتنوع لتشمل حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية والأذكار وتعليم القاعدة النورانية.

بالإضافة إلى البرامج الترفيهية الممتعة للطلبة، وستكون مواعيد الدراسة على مدار 5 أيام من كل أسبوع من الأحد ليوم الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً في جميع المراكز، وخصصت المؤسسة مواصلات لجميع المنتسبين للدورة.

وأشار إلى أن الدورة الصيفية تحظى بإقبال كبير من الجمهور كل سنة، وتزداد نسبة الإقبال في كل دورة، حيث يتسابق الراغبون في المشاركة على حجز المقاعد والانتساب فيها، مشيراً إلى أن الدورة الصيفية تحرص على تعزيز القيم الإيجابية وتهتم بالجوانب التعليمية والتربوية عبر أنشطتها المتنوعة وتعيين مدرسين ذوي خبرة في مجال تحفيظ القرآن وتدريس علومه وتخصيص محاضرات قيمة ومفيدة لجميع الفئات.

وأكد الشحي أن المؤسسة تهدف إلى استغلال أوقات فراغ الأبناء في العلم النافع وتنمية مهاراتهم في العطلة الصيفية، واستثمار طاقاتهم لمنفعة أنفسهم ووطنهم، وتخريج طلبة متميزين.