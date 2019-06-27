تنفيذ 71 مشروعاً للسلامة المرورية بمدارس أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

نفذت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية 71 مشروعاً للسلامة المرورية الخاصة بالمدارس، بالإضافة إلى صيانة ألف و 767 متراً من الطرق، وإصلاح وتبديل 75 لوحة مرورية، وإنجاز 515 موقفاً للسيارات، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2019.

وقامت البلدية بصيانة 7 آلاف و285 عمود إنارة، واستبدال 135 عمود إنارة، وإنجاز 71 مدخلاً، و1027 معاملة سلامة مرورية وتصاميم، وصيانة 48 محطة تحكم، ونقل خطوط خدمات لنحو ألف و270 متراً.

وكشفت بلدية مدينة أبوظبي أن 97% من المعاملات التي تم إنجازها في البلدية والبلديات الفرعية خلال الربع الأول من العام الجاري تمت بشكل رقمي، في الوقت الذي سجل مؤشر الخدمات انخفاضاً كبيراً ومميزاً في عدد المعاملات المنفذة عبر الوسائل التقليدية، حيث وصل عدد الخدمات عبر القنوات التقليدية «الكاونترات - ومراكز الخدمة» إلى 3%.

معاملات

وأوضحت البلدية أن عدد المعاملات التي أنجزت عبر القنوات الرقمية بلغ في الربع الأول من العام الجاري 355 ألفاً و646 معاملة، بينما توقف عدد المعاملات التي نفذت بشكل تقليدي وخلال الربع الأول من العام الجاري عند 14360 معاملة، مشيرة إلى أن هذا التحول أثبت جدية ونجاح مشروع التحول الرقمي وتحقيقه إقبالاً كبيراً من قبل المتعاملين، واستطاعت هذه المنظومة الرقمية أن تلبي احتياجات المجتمع بشكل فعّال وسريع وسهل.

وأوضحت البلدية:«أن المنصة حققت نجاحاً منقطع النظير أدى إلى رفع مستوى رضا المتعاملين وزيادة في عدد المعاملات المنجزة، مبينة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لنجاح خطوات التحول الرقمي وتتابع إطلاق الخدمات الرقمية بشكل منهجي ومدروس أثمر عن تحول كبير في فلسفة الأداء وإقبال على الاستفادة من سهولة ومرونة الخدمات الرقمية المقدمة عبر المنصة».

تحول رقمي

أنجزت لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات أنجزت ديسمبر الماضي مشروع التحول الرقمي الكامل لخدماتها، تنفيذاً لتوجيهات وأوامر القيادة الحكيمة وإيفاء بالوعد الذي قطعته على نفسها، حيث نجحت فرق العمل في أتمتة الخدمات لتصبح حزمة واحدة على منصة الخدمات الذكية «سمارت هب» ضمن المنصة الحكومية الشاملة للخدمات «سمارت باس».