جامعة الإمارات للطيران تحتفل بتخريج الدفعة 29

المصدر: دبي - وام

احتفلت جامعة الإمارات للطيران أمس بتخريج الدفعة 29 من طلبتها وعددهم 220 ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لخريجي جامعة الإمارات للطيران من تأسيسها في عام 1991 وحتى الآن إلى 16 ألفاً في مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية. وأقيم الحفل تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس جامعة الإمارات للطيران.

وحضر حفل التخرج الذي أقيم في الحرم الجامعي بمدينة دبي الأكاديمية الدكتور أحمد آل علي مدير جامعة الإمارات للطيران، وأميرة الفلاسي نائب رئيس توظيف وتطوير المواطنين في مجموعة الإمارات، وأحمد صفا نائب رئيس أول طيران الإمارات لخدمات الدعم الهندسي.

والدكتور عامر الشريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وزياد الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، وعدد من كبار الشخصيات وأهالي وأصدقاء الخريجين. ووجه الدكتور أحمد آل علي التهنئة للخريجين وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية.

مشاريع

وأتيح أمام حضور الحفل من أهالي الخريجين وأصدقائهم والضيوف فرصة الاطلاع على مشاريع طلبة كلية الهندسة المعروضة في الجامعة، وقدم طلبة السنة الأخيرة في برامج البكالوريوس في هندسة الطيران وهندسة الفضاء وتكنولوجيا الطيران وعلوم هندسة البرمجيات مشاريعهم المتميزة في مجال الطيران، وشملت المشاريع طائرة من دون طيار للكشف عن وجود أي أجسام غريبة على مدرج المطار قد تؤثر في سلامة الهبوط والإقلاع.

وعرض الطلبة أيضاً طائرة من دون طيار يمكن التحكم بها بحركة اليد، وتطبيقاً يحد من قوى السحب ويعزز كفاءة استهلاك الطائرات من الوقود، وطائرة من دون طيار قادرة على نشر شبكة لوقف طائرات من دون طيار تحلق في مناطق محظورة وصندوق قمامة ذكياً يوضح جميع حالات الصناديق ويكتشف ما إذا كانت ممتلئة أم فارغة على أحد التطبيقات للاستفادة من القوى العاملة بكفاءة.

ومن المشاريع الأخرى نموذج لطائرة طويلة المدى تعمل بالطاقة الشمسية تصنع بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد مع خلايا شمسية مثبتة على جناحيها تشحن البطارية لزيادة وقت الرحلة و«جت كارت» تعمل بمحرك توربيني يولد قوة دفع مقدارها من 12 إلى 14 كيلوغراماً لتحريك أجسام مختلفة.

وكانت جامعة الإمارات للطيران أعلنت مؤخراً عن حصول برامجها الهندسية على اعتماد الجمعية الملكية للطيران لتصبح المؤسسة التعليمية التي تقدم أكبر عدد من برامج الطيران المعتمدة في المنطقة.