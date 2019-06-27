«سعود بن صقر التعليمية الخيرية» تحتفل بتخريج طلبة الـ 12

المصدر: رأس الخيمة - وام

احتفلت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، بتخريج 174 طالباً وطالبة من الصف الـ 12 للعام الدراسي الحالي، في حفلين منفصلين للطلاب والطالبات، على مسرح جمعية المعلمين.

وأعربت سمية عبد الله بن حارب السويدي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على دعم سموه الكبير والمستمر للمدارس الخيرية، باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز التقدم الحضاري.

ومن جهتهم، عبّر الطلاب والطالبات الخريجون عن شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الذي يمد يد العون لهم دوماً لإكمال مشوارهم التعليمي، وزرع الأمل فيهم، ما ساهم في بناء مستقبلهم.