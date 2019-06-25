التربية ومواصلات الإمارات تتابعان واقعة تنمر في حافلة مدرسية

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تتابع حاليا حادثة تنمر عدد من الطلبة على زميلهم في الحافلة المدرسية، من قبل فرق العمل بوزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مواصلات اﻹمارات، حيث تم فتح تحقيق واستدعاء اﻷشخاص المعنيين للوقوف على حيثيات القضية ومعالجتها من جذورها.

ولفتت إلى أن التنمر ظاهرة دخيلة على المجتمع المدرسي، فإنها في الوقت ذاته تحاربها وتتصدى لها بمختلف الوسائل التربوية بمساندة المؤسسات المعنية للقضاء عليها وعلى تأثيراتها السلبية على العملية التعليمية برمتها، وذلك على إثر مقطع فيديو مؤسف متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعة من الطلبة يتنمرون على زميلهم داخل الحافلة المدرسية.

وأكدت الوزارة مجددا على أهمية دور أولياء اﻷمور الفاعل كذلك في التعاون والعمل سويا لمجابهة أية سلوكيات غريبة تصدر من بعض أبنائنا الطلبة في مجتمعنا المدرسي حرصا على تحقيق بيئة تعليمية إبداعية ومحفزة وملهمة وآمنة.

وتهيب بضرورة عدم تداول هذا المقطع حفاظا على الخصوصية وتفاديا ﻷية توابع وعواقب قانونية واجراءات تصدر بحق من يعمل على نشره، كون الجهات المختصة تحظر تداوله ويكون الفاعل تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة.