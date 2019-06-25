جامعة عجمان تطرح برنامج البكالوريوس في "الهندسة الميكانيكية"

المصدر: عجمان - البيان

حصلت جامعة عجمان على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم لطرح برنامج بكالوريوس "الهندسة الميكانيكية" ضمن برامج كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، ليضاف إلى برامجها المعتمدة في تخصصات الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسوب، وهندسة المعدات الطبية، ونظم المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة المدنية.

وأشار الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان الى، أن طرح الجامعة لبرنامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية يأتي انطلاقا من حرص الجامعة على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي في البرامج الهندسية المختلفة. مؤكدا أن الهدف من طرح هذا البرنامج هو رفد سوق العمل بخريجين مؤهلين للعمل في مختلف قطاعات الهندسة الميكانيكية.

وبيَن أن التسجيل في برنامج بكالوريوس الهندسة الميكانيكية مفتوح حاليا، وستبدأ الدراسة فيه مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2019-2020. مضيفا أن البرنامج يتمتع بالجودة والرصانة التي تحرص عليها جامعة عجمان. وأوضح أن هذه الدرجة العلمية تسمح للحاصلين عليها التقدم بطلب الحصول على وظائف في مختلف الشركات الهندسية الرائدة ومختلف الهيئات الحكومية. كما أن باستطاعة خريجي برنامج الهندسة الميكانيكية متابعة دراستهم العليا لتطوير قدراتهم وخبراتهم.

من جانبه، أكد الدكتور فهر حياتي، عميد كليه الهندسة وتكنولوجيا المعلومات أن هذا البرنامج، والذي يتألف من 141 ساعة معتمدة، يأتي في إطار استراتيجية الكلية في طرح برامج جديدة تتزامن مع حاجة السوق في عصر الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن الهندسة الميكانيكية تعد من أقدم وأوسع المجالات في الهندسة، مشيرا إلى أن الخريج من هذا البرنامج سيحصل على فرص عديدة في مجالات واسعة من الصناعات مثل القوة والطاقة، والتشغيل الآلي، والطيران ووسائل النقل، والخدمات اللوجستية، والبناء والإنشاء، والصحة والأجهزة الطبية. كما سيكون خريج هذا البرنامج مؤهلاً للعمل في المناصب الإدارية والتقنية في الشركات، والعمل أيضا كمستشار هندسي في كلا القطاعين الحكومي والخاص، وفي مجال البحث والتطوير.