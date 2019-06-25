«جامعة محمد بن راشد للطب» توقع اتفاقية منحة بحثية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية اتفاقية المنحة البحثية مع استشاري أمراض القلب الإماراتي الدكتور وائل عبد الرحمن المحميد، وذلك بحضور الدكتور عامر أحمد شريف، مدير الجامعة، والأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، عميد كلية الطب في الجامعة، وأربعة من العلماء الحاصلين على جائزة المحميد البحثية: الدكتور توم لوني، أستاذ مشارك في علم الصحة العامة والأوبئة، والباحث المتعاون الدكتور لؤي عوض أحمد، أستاذ مشارك في علم الأوبئة في معهد الصحة العامة، كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات، والدكتور ماثيو كروه، رئيس معهد أمراض الجهاز الهضمي كليفلاند كلينيك أبوظبي، وأستاذ مشارك في الجراحة كليفلاند كلينيك ليرنر كلية الطب والدكتور خوان باراهس جامبيو، باحث مساعد، كليفلاند كلينيك أبوظبي.