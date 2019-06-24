كلية الاتصال والإعلام بجامعة العين تحصل على اعتماد «أكواس»

المصدر: العين - البيان

حققت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا إنجازاً أكاديمياً جديداً من خلال حصول كلية الاتصال والإعلام على الاعتماد الأكاديمي الدولي "أكواس" (هيئة ضبط الجودة لاعتماد البرامج الأكاديمية)، وهي واحدة من أكبر المؤسسات المسؤولة عن اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقال الدكتور عبد الرحمن ذياب عميد كلية الاتصال والإعلام، إن هذا الإنجاز يعكس دأب الجامعة على تحسين برامجها وتزويد خريجيها بمقومات تعزز فرصهم في التقدم المهني.

جهود

وهنأ الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة، عمادة كلية الاتصال والإعلام، لحصولهم على الاعتماد. وأكد الأستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة، أن هذا الاعتماد يؤكد عزم الجامعة العين على تحقيق أعلى معايير الجودة.

مخرجات

من جهته، أشار روني هاينتزي من "AQAS"، إلى أن كلية الاتــصال والإعلام في جامعة العين استحقت هذا الاعتماد عن جـــدارة.

وأشار الأستاذ الدكتور محمد بدر الدين أبو العلا مستشار وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، إلى أن جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا حرصت منذ تأسيسها على أن تكون السبّاقة في حصولها على الاعتمادات الدولية.