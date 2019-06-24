طالبات البرنامج الصيفي بكلية آل مكتوم يزرن «دندي» وقلعة جلاميس

المصدر: إسكتلندا - وام

زارت الطالبات المشاركات في برنامج التدريب الصيفي بكلية آل مكتوم للتعليم العالي «كلية دندي» ضمن برنامج التعددية الثقافية الذي انطلقت فعالياته بمشاركة 67 طالبة من جامعات وكليات الإمارات ووزارة الداخلية وإينوك وجامعة المالايا الماليزية.

كما زارت الطالبات قلعة جلاميس وهي واحدة من أفخم قلاع إسكتلندا، وتجولن في متنزهات القلعة التي كانت منزل طفولة جلالة الملكة إليزابيث الأم ومكان ولادة الأميرة مارغريت، وتعرفن على القلعة وقيمتها التاريخية عبر آلاف السنين.

وأكد الدكتور أبو بكر جابر مدير آل مكتوم للتعليم العالي، أهمية هذه النشاطات في مجال التبــادل الثقافي للبرنامج. من جهتها، أعربت إحدى الطالبات عن إعـــجابها الشديد بالقلعة التي تعرفت عليها من خــلال دراستها للتاريخ الإسكتلندي.