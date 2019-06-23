طلبة الثاني عشر يشتكون طول امتحان الرياضيات

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

اشتكى طلبة الصف الثاني عشر من طول امتحان مادة الرياضيات الذي ضم عدداً كبيراً من المسائل اللفظية التي تحتاج إلى وقت إضافي يقدر بنحو نصف ساعة على الأقل ، موضحين أن الأسئلة جاءت متنوعة بين السهولة و الصعوبة و أن الورقة جاءت شاملة لكافة المقررات الدراسية، ومنهم من أكد أن الورقة تحاكي القدرات العقليه العليا، بينما أوضح عدد من الطلبة أنها جاءت تحاكي الطالب المتوسط، كما أبدي طلبة العاشر استياءهم من طول الامتحان متخوفين من الامتحانات الأخرى .