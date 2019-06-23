افتتاح مركز الشيخة فاطمة لتعليم اللغة العربية بمدرسة خليفة بن زايد في نور سلطان

المصدر: نور سلطان-وام

افتتح محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للغة العربية، في مدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان.

حضر الافتتاح، الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة ملكة بيكتوروفا نائبة عمدة مدينة نور سلطان، وجانات نوربيسوف أمين الهيئة التمثيلية لبلدية نور سلطان، بالإضافة إلى عدد من أعضاء بعثة الدولة ومسؤولين من حكومة جمهورية كازاخستان.

وقال محمد حاجي الخوري، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: «إن المركز هدية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية إلى شعب جمهورية كازاخستان الصديق، ضمن مبادرات عام التسامح لدولة الإمارات».

من جانبه، قال السفير الدكتور محمد الجابر: إن افتتاح مركز اللغة العربية باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في المدرسة، يعد دليلاً واضحاً على عمق العلاقات المتميزة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في المجالات كافة، لا سيما في مجال التعليم، مؤكداً أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تولي اهتماماً كبيراً في دعم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وعبّرت ملكة بيكتوروفا نائبة عمدة مدينة نور سلطان، عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة، على افتتاح المركز الذي سوف يسهم بشكل إيجابي في المجال التعليمي في جمهورية كازاخستان.

وأعربت مديرة المدرسة، عن الشكر الجزيل لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، على ما تقوم به من دور كبير، ومساهمتها في دعم التعليم في جمهورية كازاخستان، وقدمت الشكر الجزيل لسفارة الدولة في نور سلطان.

وتخلل الحفل، عرض فيلم وثائقي عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى عرض موسيقي.. وقام الحضور بجولة في المتحف المدرسي، الذي تم إنشاؤه تكريساً لعلاقات الصداقة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان.

يذكر أن مدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تم افتتاحها بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان عام 2016، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».