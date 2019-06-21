الإمارات تتصدر المنطقة بـتصنيف QA العالمي للجامعات

تصدرت دولة الإمارات الدول الأكثر تمثيلاً في المنطقة ضمن النسخة الـ16 من «QS World University Rankings»، تصنيف QA العالمي للجامعات، لعام 2020 بـ8 جامعات من أصل 38.

وجاءت جامعة خليفة على رأس قائمة جامعات دولة الإمارات، تليها جامعة الإمارات، ثم الجامعة الأمريكية في الشارقة، والجامعة الأمريكية بدبي، وجامعة الشارقة، وجامعة زايد، وجامعة أبوظبي، وجامعة عجمان. وذكر تقرير التصنيف أن جامعات الإمارات الثماني شهدت تقدماً ملموساً في التصنيف، حيث استفادت من ردود الفعل الإيجابية المتزايدة من أكثر من 94 ألف أكاديمي شملهم استطلاع (QS). دبي - البيان

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ أحمد الفلاسي: الإمارات ماضية بعزم وثبات نحو المستقبل