نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج الدفعة التاسعة لطلبة أمريكية الإمارات

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

تزامناً مع عام التسامح وبرعاية وحضور من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، احتفلت الجامعة الأمريكية في الإمارات بتخريج فوج جديد من طلبتها (الدفعة التاسعة)، من بينهم الحاصلون على درجة الماجستير والدراسات العليا في تخصصات متنوعة.

شهد الحفل حضور الشيخ راشد بن خليفة بن سعيد آل مكتوم، ومحمد بن صالح بن بدوه الدرمكي الرئيس الأعلى للجامعة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس أمناء الجامعة والأستاذ الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات .

وقد بلغ عدد الخريجين لهذا العام 500، من بينهم طلبة الماجستير والدراسات العليا من مختلف التخصصات الأكاديمية، موزعين على سبع كليات تشمل كلية الإعلام والاتصال الجماهيري، كلية التصميم، كلية إدارة الأعمال، كلية القانون، كلية الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، كلية الدراسات الأمنية والدولية، وكلية التربية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «أيها الحفل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم ويسعدني كثيراً أن أكون معكم في هذا الاحتفال بتخريج الدفعة التاسعة من الجامعة الأمريكية في الإمارات، والذي يضاعف من أهميته أنه يتزامن مع احتفالاتنا بعام التسامح في الإمارات».