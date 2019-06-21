80 ألف طالب وطالبة يشاركون في برنامج «لِمَ؟» التفاعلي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي-البيان

يواصل برنامج التوعية العلمية المدرسية «لِمَ؟»، التقدم لنشر مفهوم ثقافة العلم المبسط، وتوسيع آفاق المعرفة بالمجالات العلمية في مدارس أبوظبي، واختتمت جولة البرنامج للعام الأكاديمي 2018-2019، بإلهام أكثر من 80 ألف طالب وطالبة.

وبلغ مجموع المدارس التي سجلت في برنامج «لم؟»، خلال الفترة من أكتوبر وحتى مايو، 165 مدرسة في أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، ونجحت جولة هذا الفصل بتسجيل رقم قياسي جديد بمجموع الطلبة المشاركين منذ إطلاقها عام 2012، وألهمت 81295 طالباً وطالبة، من خلال استضافة سلسلة من ورشات العمل والعروض التعليمية المبتكرة باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تنمية مهارات المعرفة بين الطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

عرض علمي

وبالتركيز على جعل التعليم أكثر متعة للطلبة من الصف الثالث وحتى الصف السابع خلال العام الأكاديمي، استمتع الطلبة بالاكتشافات العلمية المذهلة والتمارين المشوقة التي قدمها لهم فريق الخبراء المختصين والمرشدين التعليميين.

وتضمنت جولة هذا العام من برنامج «لِمَ؟»، عقد 1124 ورشة عمل، وإضافة عرض علمي جديد إلى مجموعة العروض والتجارب التفاعلية، تحت عنوان «الكيمياء المشوقة»، والذي يركز على توفير عدة تجارب تفاعلية، ومجموعة من العروض والاختبارات العملية، التي يمكن من خلالها التعمق بالعلوم، لتخطي المستحيل والوصول إلى أبعد الحدود. وذلك بالإضافة إلى عرض «استوديو الإذاعة» و«مستقبل الطاقة» و«استعد للإقلاع».وقدمت دائرة التعليم والمعرفة، ولأول مرة، الفرصة لأبناء المجتمع من العامة، ليخوضوا تجربة التفاعل في ورش العمل، والمشاركة بالفعاليات التعليمية التي أقيمت في سيتي مول بمدينة زايد.

تجربة

قدمت هذه الفرصة تجربة تعليمية من مستوى آخر، وتضمنت مجموعة واسعة من الفعاليات التعليمية وورش العمل، واستكشف الجمهور عجائب مجموعة النظام الشمسي، من خلال هذه الفعالية التعليمية، التي عقدت بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار، وذلك بعد دخولهم إلى القبة السماوية المحمولة، كجزء من برنامج «أسرار الفضاء» الشهير.

وصرحت فاطمة الزعابي مدير مشاريع خاصة في دائرة التعليم والمعرفة: «نحن سعداء للغاية بمستوى الاستجابة التي لقيها البرنامج في العام الدراسي 2018-2019». وأضافت: «تشكل مشاركة أكثر من 80 ألف طالب وطالبة في جولة هذا العام، دليلاً على أهمية برنامج «لم؟» للطلبة في أبوظبي. وإنه من الجميل أن تبدي المدارس والطلبة اهتماماً بهذه الفرصة التعليمية، ويعود الفضل بذلك، إلى ورشات العمل التفاعلية والممتعة، التي كان لها دور كبير في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال».

جولة

ألقت جولة البرنامج، الضوء على أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا، وقدمت للجيل الجديد من العلماء والمبتكرين، لمحة تفصيلية حول مستقبل المسارات المهنية، ضمن مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.