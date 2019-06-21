صحة دبي تفتح باب التسجيل في برنامج «طب وعلوم» 10 يوليو

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، عن فتح باب التسجيل في برنامج «طب وعلوم»، الذي يستهدف الطلبة المواطنين من خريجي الصف الثاني عشر، الراغبين في دراسة العلوم الطبية، ضمن برنامج الرعاية الذي تنفذه الهيئة في المهن الطبية في التخصصات التالية: بكالوريوس الطب، وبكالوريوس في المهن الطبية المساندة، وبكالوريوس التمريض، حيث سيتم فتح باب التسجيل اعتباراً من 10 يوليو وحتى 15 أغسطس لرفد مستشفياتها ومراكزها الصحية وعياداتها الطبية بالمزيد من التخصصات والكفاءات، وتلبية الحاجة المستقبلية المتصاعدة للخدمات الطبية النوعية، إلى جانب دعم سياسة التوطين، التي تعد من أهم مسارات التطوير في استراتيجية الهيئة ( 2016/‏‏2021 ).

شروط

وأوضحت الهيئة الشروط الأساسية للاستفادة من المنح الدراسية والرعاية التعليمية التي توفرها الهيئة، حيث تشترط أن يكون المرشح للبرنامج من مواطني الدولة، ويكون لائقاً صحياً، وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون قد تخرج في برنامج الخدمة الوطنية في دولة الإمارات (للذكور فقط)، أو إبراز ما يفيد تأجيل الدورة بالنسبة له أو إعفاءه منها، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بالنسب المئوية المطلوبة، كل حسب تخصصه الدراسي، واجتياز المتقدم للحصول على الرعاية الدراسية، المقابلة الشخصية، على ألا يكون حاصلاً على منحة دراسية أو رعاية دراسية من أية جهة أخرى للفترة المرشح للرعاية فيها، إضافة إلى الحصول على قبول أكاديمي مباشر (غير مشروط بمتطلب سابق) لمؤهل البكالوريوس والدبلوم العالي من المؤسسات الأكاديمية المعترف بها في الدولة وفي التخصصات المحددة من قبل الهيئة، وألا يكون قد سبق فصله من أي جهة تعليمية لأسباب تأديبية أو بسبب عدم انتظامه في الدراسة دون عذر مقبول، وألا يكون قد سبق فصله من أي جهة عمل حكومية أو خاصة لأسباب تأديبية، وألا يكون موظفاً بصفة دائمة أو مؤقتة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة في الدولة أو خارجها.