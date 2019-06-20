جامعة عجمان ترتقي بأكثر من 100 مرتبة في سُلّم تصنيفات "QS" العالمية

المصدر: عجمان - البيان

ارتقت جامعة عجمان هذا العام سلّم التصنيف العالمي الصادر عن مؤسسة "QS" العالمية المتخصصة في تصنيف الجامعات لعام 2020، لتصبح ضمن أفضل 800 مؤسسة على مستوى العالم، وتكون بذلك قد حققت قفزة تجاوزت بها أكثر من 100 مؤسسة أكاديمية بين العامين 2019 و2020، لتكون من بين أفضل 2.8% من جامعات العالم وضمن أفضل 1.7% من الجامعات في الوطن العربي.

كما تبوأت جامعة عجمان المرتبة الرابعة عالميا في فئة تنوع جنسيات أعضاء هيئة التدريس، والسادسة دوليا في فئة تنوع جنسيات الطلبة الدارسين بالجامعة، لتصبح هذه التصنيفات علامة فارقة في مسيرة الجامعة التي بدأت قبل 31 عاما كأوّل مؤسسة تعليم عالي خاص في دولة الإمارات والمنطقة.

وعن هذا الإنجاز، قال الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة: "إن الفضل في تحقيق هذا الإنجاز يعود لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، رئيس مجلس أمناء الجامعة، التي كانت المحرك والدافع لرؤية الجامعة وخططها الاستراتيجية التي أسهمت في تعزيز مكانتها لتكون في مصاف أفضل الجامعات على مستوى الوطن العربي والعالم".

وأشار الدكتور كريم إلى أن الاعتراف بجامعة عجمان كإحدى أكثر المؤسسات تنوعًا في العالم يمثل تمييزًا رائعًا حقًا. وتقييم أدائنا في تصنيفات مؤسسة كيو إس العالمية لعام 2020 هو دليل واضح على رسوخ تواجد جامعة عجمان على الخارطة العالمية، وهذا هدف تم تحديده في رؤيتنا وخطتنا الاستراتيجية 2017-2022، المتمثلة في الحصول على الاعتراف دولياً بالجامعة كواحدة من الجامعات الرائدة في العالم العربي.

وأوضح مدير جامعة عجمان أن الجامعة حافظت على ترتيبها بين أفضل 8 جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لتقرير الجودة لعام 2020 من خلال طرحها 35 برنامجًا أكاديميًا في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ضمن 9 كليات، وحصل العديد من هذه البرامج على اعترافات دولية مرموقة.

من جانبه، قال أشوين فرنانديز، المدير الإقليمي لمؤسسة QS في منطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "من المثير للإعجاب أن نرى التقدم الملحوظ لجامعة عجمان في الوقت الذي تواصل فيه الجامعة جهودها الحثيثة في التميز على الساحة العالمية للتعليم العالي. إن التوجه الجديد الذي بدأ بدفع المؤسسة إلى الأمام قبل بضع سنوات، يؤتي ثماره، حيث يتم الآن رؤية هذا التقدم بوضوح ليس فقط في الترتيب العام، ولكن أيضًا في مختلف المؤشرات".

وجدير بالذكر أن جامعة عجمان قد حصلت مؤخرا على مرتبة خمس نجوم في نظام كيو إس العالمي (QS) لتصنيف الجامعات، في ثلاث فئات وهي: المسؤولية المجتمعية، والشمولية وبيئة التعلم. كما حصلت الجامعة على مرتبة "أربع نجوم" في فئة التدريس والانخراط في الاتجاهات العالمية.