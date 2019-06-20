«حمدان الذكية» و«موهبة» تبحثان توطين المعرفة في العالم العربي

المصدر: دبي - البيان

زار وفد رفيع المستوى من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، برئاسة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، أمين عام المؤسسة، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وتم خلالها بحث آفاق التعاون بين الجانبين وبناء قنوات مشتركة لنقل ونشر وإثراء وتوطين المعرفة في العالم العربي. وتم خلال اللقاء استعراض أبرز الملامح المميزة للتجربة الريادية التي تقودها الجامعة باعتبارها إحدى أبرز مهندسي التعليم العالي إقليمياً وعالمياً، وسط إشادة واسعة من الوفد الزائر بدور الجامعة الريادي في تسخير التكنولوجيا الذكية لإحداث تغيير تعليمي واجتماعي واقتصادي وبيئي إيجابي على المستويين المحلي والدولي. كما شهد اللقاء تسليط الضوء على البرامج الأكاديمية والبحثية والمهنية التي تقدمها الجامعة، والمصممة خصيصاً لبناء جيل مؤهل من مبتكري المستقبل، فضلاً عن استعراض البنية التحتية المتفوقة والإمكانات الهائلة التي تتميز بها الجامعة وفقاً لمتطلبات القرن الـ 21.

وأعرب الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية عن سعادته بلقاء الوفد، وشدّد على أهمية توطيد العلاقات وتبادل أفضل الممارسات وأنجح التجارب مع نخبة المؤسسات الأكاديمية المرموقة في العالم العربي. ومن جانبه، قال الدكتور المتحمي: «شكلت الزيارة فرصة مهمة للاطلاع على البرامج النوعية الفريدة التي تقدمها جامعة حمدان بن محمد الذكية، أحد أبرز رواد التعليم الذكي على مستوى العالم. ونثمّن المستوى الريادي الذي وصلت إليه الجامعة في الوطن العربي على صعيد نشر ثقافة الجودة والتميز والبحث العلمي من خلال التعليم الذكي القائم على توظيف أحدث التقنيات والأساليب الحديثة التي تتناسب مع جميع المستويات، وتمكن الدارسين من التعلم بطريقة شخصية ومرنة تناسب الجميع».