«الصناعة الأمنية» تكرم طلبة طوّروا تطبيقات للحراسة وحماية المنازل

المصدر: دبي- البيان

كرّمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية مجموعة من طلبة كليات التقنية العليا بدبي لتميزهم في تطوير برامج وتطبيقات أمنية من خلال مشاريع التخرج التي تدعمها المؤسسة في مبادرة المشاريع التقنية المبتكرة، وذلك بحضور الدكتور هاشم الزعابي مدير كليات التقنية العليا، والمهندس جاسم مراد مدير التطوير الأمني والمشاريع في المؤسسة.

وتمحورت مشاريع الطلبة حول المجال الأمني التقني، وشملت تطبيقات أمنية في مجال الحراسة الأمنية وحماية المنازل، والتي خصصت لها المؤسسة جوائز بقيمة 42 ألف درهم لتنفيذ مشاريع وتطوير أفكار تتعلق بالمجال الأمني التقني، والتي فاز بها ثلاثة فرق من الكليات، حيث قدم كل منهم مشروعاً متميزاً.

وكرمت المؤسسة الفريق الأول الفائز من طلبة الكليات عن تطوير تطبيق الحارس الذكي (Smart Guard)، حيث قام الطلبة بتطوير معادلة لتحسين محدد المواقع (Pointer) للحراس لتحديد مواقع الحوادث، وتسهيل سرعة الوصول لحراس الأمن في أماكن عملهم.

برنامج

أما الفريق الفائز بالمركز الثاني، فقد قام بتطوير برنامج لحماية المنازل من خلال كاميرات مراقبة وحساسات للحركة للكشف عن الغرباء في المنازل أثناء غياب أصحابها عن منازلهم، بينما طوّر الفريق الحائز المركز الثالث تطبيقاً يعمل على تسجيل دخول حراس الأمن عن طريق التعرف على الوجوه، كما أضاف خاصية الإبلاغ عن الحوادث، وذلك عن طريق تصويرها عبر الكاميرا الخاصة بالهاتف النقال.

وقال المهندس جاسم مراد: إن مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية قامت بدعم المسابقة من مراحلها الأولى إلى أن انتهت بتقديم الطلبة لمشاريعهم المبتكرة، مؤكداً أن المؤسسة تسعى إلى دعم المشاريع الشابة التي من شأنها المساهمة في تطوير المجال الأمني التقني، وذلك في ظل حرصها على تقديم منتجات وخدمات أمنية متطورة وذات جودة عالية يمكنها أن تدعم احتياجات السوق في هذا القطاع المهم.