مذكرة تفاهم بين «محمد بن راشد للطب» و«دبي للتصميم والابتكار»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مذكرة تفاهم مع معهد دبي للتصميم والابتكار؛ بهدف استشراف آفاق التعاون في مجالات التعليم العالي والمنح الدراسية والأبحاث، فضلاً عن ترسيخ التعاون بين الجهتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تعزز من أهدافهما الاستراتيجية.

وشهد مراسم التوقيع في الجامعة الدكتور عامر أحمد شريف مدير الجامعة، ومحمد عبد الله رئيس المعهد .

وبموجب مذكرة التفاهم اتفق الجانبان على تبادل أعضاء هيئة التدريس كمحاضرين ضيوف، لتعزيز خبرات الطلاب التعليمية في مجالات الابتكار والتصميم المختلفة، بالإضافة لبحث فرص التبادل الطلابي، حيث سيتمكن طلاب المؤسستين من حضور ورش العمل والمحاضرات المختلفة، بالإضافة إلى الأنشطة والمشاريع المشتركة ومن بينها تحديات التصميم.