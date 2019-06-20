«مكعّب المهارات» منصة للتفاعل الإيجابي بين الطلبة وذوي الخبرات

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أطلق البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة أمس من جامعة زايد في أبوظبي، مبادرة «مكعب المهارات»، التي تعد منصة للتفاعل الإيجابي بين الطلبة وذوي الخبرات.

وشهد إطلاق المبادرة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة جامعة زايد. وتأتي المبادرة ضمن حملة «مهارتي 12x12» بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة على مدار عام كامل، لدعم مبدأ التعلم مدى الحياة، واستكشاف المهارات المتقدمة لأفراد المجتمع.

رؤية حكيمة

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي: «إن استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة والحملة الوطنية «مهارتي 12x12» تعد ثمرة رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تحرص على أن تتبوأ الإمارات المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، ومنها تطوير المهارات لجميع أفراد المجتمع واستثمارها بالشكل الأمثل، إضافة إلى نشر ثقافة التعلم مدى الحياة».

وأضاف: «إن مبادرة مكعب المهارات تشكل منصة مهمة للتفاعل الإيجابي البناء بين الطلبة والموظفين وذوي الخبرات في مختلف المجالات، بطريقة مبتكرة تُمكن مختلف أفراد المجتمع من تطوير مهاراتهم، وبالتالي الإسهام بفاعلية في عملية التطوير المستمرة التي تشهدها الدولة».

مواطنة إيجابية

ولفت معالي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة إلى أن المبادرة فرصة لتعزيز المواطنة الإيجابية الفاعلة والهادفة إلى تطوير المجتمع والارتقاء بمختلف قطاعاته وتحويل التجربة الإماراتية في بناء الإنسان إلى نموذج عالمي، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في مبادرة مكعب المهارات للمشاركة في ورش العمل والفعاليات التي تلبي طموحهم وشغفهم وليسهموا إسهاماً بناءً في استشراف المستقبل.

تنمية المعارف

ومن جانبها قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة جامعة زايد: «إن المبادرة من شأنها تعزيز مكانة الدولة الرائدة كنموذج حضاري إنساني يسهم في تطوير جميع أفراد المجتمع وينمي معارفهم ويصقل خبراتهم بما يؤهلهم للانخراط في العديد من القطاعات الحيوية والإسهام أيضاً في تطوير مســـيرة الحضارة الإنسانية وتحقيق محاور مئوية الإمارات 2071 وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوابة عالمـــية للمعرفة والإبداع».

خطوة أولى

وإلى ذلك قالت فاطمة الوري أخصائي تطوير سياسات في البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة لـ «البيان»:«إن إطلاق المبادرة خطوة أولى لكي نصل إلى جميع الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأكاديمية في الدولة للتعريف بالبرنامج وشرح تفاصيل الملف بالكامل لهم». وأضافت: «إن مبادرة «مكعب المهارات» تشمل التركيز على 12 مهارة سيتم تطويرها على مدى 12 شهراً».

ورش عمل

وتم تنظيم 3 ورش عمل على هامش إطلاق المبادرة، حيث استعرض معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، ومعالي نورة الكعبي تجاربهما الشخصية ورحلتهما مع تطوير الذات منذ دراستهما في المدرسة والجامعة، وصولاً إلى تقلدهما حقيبتيهما الوزارية، كما تم تنظيم جلسة تفاعلية تحدث فيها فيصل الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة YACOB الخاصة بتتبع سلامة الأغذية للطلبة، وتحدث عن تجربته الشخصية وقدرته على التطوير المستمر لذاته في مجال عمله. وتضمن الحدث عقد ورشة عمل متخصصة حول «تنمية مهارة تطوير الذات»، حيث شارك فيها مجموعة من الطلبة، الذين تفاعلوا مع عدد من القصص الملهمة لتطوير الذات.

زيادة الوعي

أكد معالي الدكتور أحمد الفلاسي أن «مبادرة «مكعب المهارات» تهدف إلى زيادة الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء اعتمد استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة التي تركز على الطلبة وحديثي التخرج، بالإضافة إلى ذوي الخبرة. وأكد ضرورة تبني مفهوم التعلم مدى الحياة، وهذه رسالتنا الرئيسية للطلاب اليوم.