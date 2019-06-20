جامعة خليفة ضمن أفضل 300 مؤسسة أكاديمية عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أنها باتت أول جامعة إماراتية تصنف ضمن أفضل 300 مؤسسة أكاديمية على مستوى العالم، وذلك حسب أحدث تصنيف صادر عن مؤسسة «كيو إس» لتصنيف الجامعات العالمية 2020.

وفي التصنيف العالمي، احتلت جامعة خليفة المرتبة 268 على مستوى جامعات العالم محققة قفزة بلغت 47 تصنيفاً وبذلك تبقى جامعة خليفة من بين 27% بين أفضل 1000 جامعة تم تقييمها من 82 دولة من كافة أنحاء العالم، مع محافظتها على الصـــدارة على مستوى جامعات الدولة.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:«يعتبر حصول جامعة خليفة على لقب أول جامعة إماراتية تصل إلى نادي الـ 300 بين جامعات العالم دليلاً جديداً على النجاحات المستمرة والمتوالية للجامعة في الساحة الأكاديمية الدولية، ويؤكد التزامها بتوفير نقل معرفة عالمي المستوى لطلبتها.

وتعكس هذه التصنيفات والإنجازات الدولية الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي لم توفر جهداً في توفير كل ما من شأنه النهوض بمستوى الجامعة للمنافسة عالمياً، كما يدل أيضاً على مستوى الجهود التي يبذلها أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية لتعزيز دور الجامعة في تنمية رأس المال البشري والفكري في الدولة».