29 ألف طالب في الثانوية العامة يبدأون اليوم امتحانات نهاية العام

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

يتوجه اليوم 29 ألف طالب وطالبة من طلبة الثانوية العامة لامتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي، لمختلف أنواع التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم بواقع 14 ألفاً و655 طالبة، و14 ألفاً و343 طالباً، موزعين كالآتي: 19 ألفاً و152 في التعليم العام، 10 آلاف و224 طالبة، و8 آلاف و928 طالباً، فيما تبلغ أعداد الطلبة الممتحنين في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم 8 آلاف و411 طالباً وطالبة منهم 3 آلاف و893 طالبة و4518 طالباً، ومن التعليم الفني 1526 طالباً، منهم 538 أنثى، و988 ذكراً.

وأبدت إدارات مدرسية حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم استعداداتها المكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الدراسي الحالي، مؤكدة تهيئة الطلبة نفسياً من خلال تقديم نصائح لهم من قبل الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين.

وحددت الوزارة عدة موجهات لتطبيق الامتحانات، وعممتها على المدارس، وحددت فترة الامتحان من 9:30 إلى 11:20 صباحاً، وحددت الوزارة مقرر الامتحانات لكل صف على حدة من خلال موقع وزارة التربية عبر روابط «المناهج والتقييم»، إذ تقتصر امتحانات الصفوف من 1 حتى 3 على مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط في جميع المواد، وأما الصفوف من 4 حتى 12 فتتضمن امتحاناتهم مقررات الفصل الدراسي الثاني والثالث في جميع المواد، حيث تستمر امتحانات الـ12 من اليوم وحتى 30 الشهر الجاري.